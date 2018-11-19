Ліга націй: Швейцарія створила фантастичний камбек у матчі проти Бельгії та вийшла у плей-офф турніру

Відбулись чергові матчі 6-го туру Ліги націй.
Бельгія шокувала збірну Швейцарії двома м'ячами на початку зустрічі. Здавалось, що гості поховали сподівання швейцарців на вихід у плей-офф турніру. Проте ще до свистка на перерву господарі зрівняли рахунок і навіть примудрились вийти вперед.
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У другій половині зустрічі гравці збірної Швейцарії закріпили перемогу, забивши ще два м'ячі.
Таким чином, саме швейцарці виходять у плей-офф Ліги націй, залишаючи збірну Бельгії на другому місці у групі.
У групі 2 дивізіону С відбулись 2 матчі, які не мали ніякого турнірного значення. Фінляндія поступилась угорцям, але лідерство у групі не втратила. Естонія перемогла Грецію, проте це не допомогло їй врятуватись від вильоту в дивізіон D.
Ліга націй, дивізіон А
Швейцарія – Бельгія – 5:2
Голи: Родрігес, 26 (пен.), Сеферовіч, 31, 44, 62, Ельведі, 84 – Азар Т., 2, 17
Ліга націй, дивізіон С
Угорщина – Фінляндія – 2:0
Голи: Салай, 29, Надь, 37
Греція – Естонія – 0:1
Гол: Ламбропулос, 44 (аг)