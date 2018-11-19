Ліга націй: Швейцарія створила фантастичний камбек у матчі проти Бельгії та вийшла у плей-офф турніру

Відбулись чергові матчі 6-го туру Ліги націй.

Бельгія шокувала збірну Швейцарії двома м'ячами на початку зустрічі. Здавалось, що гості поховали сподівання швейцарців на вихід у плей-офф турніру. Проте ще до свистка на перерву господарі зрівняли рахунок і навіть примудрились вийти вперед.

Ліга націй: Англія дотиснула Хорватію та вийшла у плей-офф, "картаті" вилетіли в дивізіон B

У другій половині зустрічі гравці збірної Швейцарії закріпили перемогу, забивши ще два м'ячі.

Таким чином, саме швейцарці виходять у плей-офф Ліги націй, залишаючи збірну Бельгії на другому місці у групі.

У групі 2 дивізіону С відбулись 2 матчі, які не мали ніякого турнірного значення. Фінляндія поступилась угорцям, але лідерство у групі не втратила. Естонія перемогла Грецію, проте це не допомогло їй врятуватись від вильоту в дивізіон D.

Ліга націй, дивізіон А

Швейцарія – Бельгія – 5:2

Голи: Родрігес, 26 (пен.), Сеферовіч, 31, 44, 62, Ельведі, 84 – Азар Т., 2, 17

Ліга націй, дивізіон С

Угорщина – Фінляндія – 2:0

Голи: Салай, 29, Надь, 37

Греція – Естонія – 0:1

Гол: Ламбропулос, 44 (аг)