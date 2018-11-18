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Туреччина – Україна: Петряк пропустить матч

21:40 210 Читать на русском
Туреччина – Україна: Петряк пропустить матч
Іван Петряк / ФК Ференцварош

Півзахисник збірної України Іван Петряк не зіграє в товариському матчі проти Туреччини.

Сьогодні, 18 листопада, збірна України провела тренування в турецькому Белеку. Участі в заняттях не брав хавбек угорського Ференцвароша Іван Петряк, повідомляє Команда 1.

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Повідомляється, що півзахисник отримав болючий удар на тренуванні днем раніше і точно пропустить контрольний матч з Туреччиною, участь Сергія Кривцова досі під питанням.

Матч Туреччина – Україна відбудеться 20 листопада о 19:30 за київським часом.

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Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

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