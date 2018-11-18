Туреччина – Україна: Петряк пропустить матч

Іспанія — 22:05 766
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Зозуля з Альбасете вирвали перемогу над Луго Кравця – Роман взяв участь у ключовій атаці
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Ліга націй: Білорусь піднялась в дивізіон С, Австрія вирвала перемогу в матчі з Північною ІрландієюЛіга націй — 21:01 985
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Football's coming home: як збірна Англії повертає собі статус гранда світового футболуЛіга націй — 18:25 2139
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Ліга націй: Англія дотиснула Хорватію та вийшла у плей-офф, "картаті" вилетіли в дивізіон BЛіга націй — 17:51 3391
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Бєсєдін: Я вже вилікувався, але все одно ще треба перестрахуватися і поберегти себеУкраїна — 15:52 553
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