Туреччина – Україна: Петряк пропустить матч

Півзахисник збірної України Іван Петряк не зіграє в товариському матчі проти Туреччини.

Сьогодні, 18 листопада, збірна України провела тренування в турецькому Белеку. Участі в заняттях не брав хавбек угорського Ференцвароша Іван Петряк, повідомляє Команда 1.

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Повідомляється, що півзахисник отримав болючий удар на тренуванні днем раніше і точно пропустить контрольний матч з Туреччиною, участь Сергія Кривцова досі під питанням.

Матч Туреччина – Україна відбудеться 20 листопада о 19:30 за київським часом.

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