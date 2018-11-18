Зозуля з Альбасете вирвали перемогу над Луго Кравця – Роман взяв участь у ключовій атаці

В 14 турі іспанської Сегунди зустрічалися дві команди українських футболістів.

Альбасете переміг Луго на власному полі завдяки голу на 84 хвилині від Жеремі Бела. Внаслідок цього успіху команда Романа Зозулі набрала 24 очки, піднялася на 5 місце в турнірній таблиці та продовжила боротьбу за вихід у Прімеру.

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Захисник Луго Василь Кравець не міг взяти участь у матчі, оскільки поїхав у збірну України, де отримав травму. Роман Зозуля провів у складі господарів 89 хвилин, але результативні дії собі в актив не записав і отримав одну з найнижчих оцінок у команді переможців від статистичного порталу SofaScore – 6.8.

Екс-форвард збірної двічі пробив повз ворота Луго – особливо небезпечно замикав подачу з кутового. Ще один постріл заблокували суперники. У першому таймі він потрапив у офсайд, що завадило відзначитися легальним голом. А от наприкінці зустрічі Роман (10 номер) взяв безпосередню участь у ключовій атаці, віддавши у падінні пас на Еугені (17), який асистував автору єдиного гола Бела (24).

Зозуля традиційно працював по всьому полю і опускався в глибину. Він віддав 15 передач з точністю 66%, один раз успішно пішов у дриблінг, а також виграв 7 єдиноборств з 15.

Карта передач (квадрати) і ударів (кола) Романа Зозулі

Відео гола та огляд матчу Альбасете – Луго можна переглянути на Youtube:

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