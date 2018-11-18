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Кейн забив 20 голів за збірну Англії швидше за Руні та став найкращим бомбардиром Вемблі

19:08 157 Читать на русском
Кейн забив 20 голів за збірну Англії швидше за Руні та став найкращим бомбардиром Вемблі
Вейн Руні та Харрі Кейн / Фото AFP

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн продовжує перевершувати досягнення своїх попередників у збірній Англії.

В 6-му турі Ліги націй Англія здобула вольову перемогу над Хорватією (2:1). Вирішальний гол забив Харрі Кейн.

Кейн дотепно відповів на запитання про бажання перейти в Реал

Таким чином, цей м'яч став 20-м для нападника Тоттенхема у футболці "трьох левів". Для досягнення цього показника Кейну знадобилось 35 матчів.

Для прикладу, легендарний англійський форвард Вейн Руні зумів забити 20 м'ячів за 49 матчів, повідомляє портал The Sportsman.

Варто відзначити, що Харрі став першим гравцем в історії оновленої арени Вемблі, який відзначився 30-ма м'ячами.

За результативністю Руні залишається лідером збірної Англії, маючи в своєму доробку 53 голи за збірну.

Ліга націй: Англія вирвала перемогу в Хорватії та вийшла у плей-офф, "картаті" вилетіли в дивізіон B

Ліга націй6 тур

Англія - Хорватія: Неділя 18 листопада 2018

Англія
Матч завершено
2 : 1
Хорватія
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Теги
Ліга націй Вейн Руні Вейн Руні Харрі Кейн Харрі Кейн Англія Англія Рекорди Англія - Хорватія
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