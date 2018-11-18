Кейн забив 20 голів за збірну Англії швидше за Руні та став найкращим бомбардиром Вемблі

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн продовжує перевершувати досягнення своїх попередників у збірній Англії.

В 6-му турі Ліги націй Англія здобула вольову перемогу над Хорватією (2:1). Вирішальний гол забив Харрі Кейн.

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Таким чином, цей м'яч став 20-м для нападника Тоттенхема у футболці "трьох левів". Для досягнення цього показника Кейну знадобилось 35 матчів.

Для прикладу, легендарний англійський форвард Вейн Руні зумів забити 20 м'ячів за 49 матчів, повідомляє портал The Sportsman.

Варто відзначити, що Харрі став першим гравцем в історії оновленої арени Вемблі, який відзначився 30-ма м'ячами.

За результативністю Руні залишається лідером збірної Англії, маючи в своєму доробку 53 голи за збірну.

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