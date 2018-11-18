Ліга націй: Англія вирвала перемогу в Хорватії та вийшла у плей-офф, "картаті" вилетіли в дивізіон B

Англія вдома зуміла обіграти Хорватію у вирішальному матчі групи Ліги націй з рахунком 2:1. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Обом командам потрібна була лише перемога в останньому матчі, щоб виграти групу та вийти у фінальну частину Ліги націй. Також від сьогоднішнього результату залежало, хто вилетить у дивізіон B.

Ліга націй: фінальна стадія турніру пройде у Португалії

Англія дуже активно провела перші 20 хвилин поєдинку. Найчастіше в центрі уваги опинявся Рахім Стерлінг, однак в одному з епізодів він не віддав вчасний пас партнеру, а в іншому – з вигідної позиції не зумів переграти голкіпера. Згодом розкішний момент після активності Стерлінга змарнував Харрі Кейн, який двічі не забив у порожні ворота.

Відсоток володіння м'ячем на користь господарів у якийсь момент сягав 73%. Вони виконали величезну кількість подач зі стандартів, намагалися реалізувати домашні напрацювання, але пробити Ловре Калініча ніяк не вдавалося. Голкіпер збірної Хорватії тягнув усе, а коли помилявся він – неточними були самі англійці.

У другій половині першого тайму гості трішки заспокоїли ситуацію біля власних воріт і виправили статистику. Однак самі підопічні Златко Даліча майже нічого не створювали попереду, за винятком епізодів, коли Англія сама собі "привозила". Хорватія претендувала на пенальті – суддя проігнорував, а гострі передачі Луки Модріча та удари Анте Ребіча летіли "в молоко".

Другий тайм збірна "трьох левів" також розпочала дуже активно, намагаючись затиснути суперника та забити швидкий гол. Наслідком стало те, що черговий шанс змарнував Стерлінг. У той же час контратаки хорватів виглядали навіть гостріше. Одна з таких завершилася результативно. Брекало підключив Влашіча, той відкинув у центр штрафного майданчика на Крамаріча, а Андрей, покрутивши декілька разів мізки захиснику, за допомогою рикошету відправив м'яч у сітку.

Це трішки прибило запал футболістів Гарета Саутгейта, але загалом сценарій зустрічі не змінився. Англія перепасовувалася, безуспішно шукаючи шляхи до воріт Калініча, а Хорватія шукала найменші можливості для реактивних контрнаступів. Дуже старався щось витиснути з цього Іван Перішіч.

Гарет Саутгейт освіжив гру замінами – вийшли Деле Аллі, Джейдон Санчо і Джессі Лінгард. Останній зрівняв рахунок у зустрічі після потужного вкидання з аута від Джо Гомеса та боротьби Харрі Кейна за м'яч. Лінгарду залишалося заштовхати сферу в порожні ворота з кількох сантиметрів.

Нічия не влаштовувала жодну з команд, тому гра помітно освіжилася. Пішов футбол на зустрічних курсах, щоправда, з явною перевагою британців. За 5 хвилин до завершення основного часу саме вони вирвали перемогу. Черговий стандарт у виконанні Бена Чілвела призвів до гола – його подачу замкнув Харрі Кейн.

До фінального свистка рахунок не змінився – Англія перемогла 2:1, набрала 7 очок, змістила Іспанію з першого місця в групі та вийшла у плей-офф Ліги націй. Хорватія з 4 пунктами залишилася останньою та вилетіла у дивізіон B.

Ліга націй: Португалія втримала нічию в матчі з Італією та забезпечила собі вихід у плей-офф

Ліга націй

Англія – Хорватія – 2:1

Голи: Лінгард, 78, Кейн, 85 – Крамаріч, 57