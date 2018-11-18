Англія – Хорватія – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Англія здобула вольову перемогу в матчі 6-го туру Ліги націй проти Хорватії. Дивіться відео голів та огляд матчу Англія – Хорватія.

Англійці активніше розпочали поєдинок, але до свистка на перерву відзначитись не зуміли, незважаючи на кілька розкішних моментів.

У другій половині зустрічі хорвати шокували господарів, відкривши рахунок. Англійців це лише розізлило і до кінця матчу вони змогли двічі відзначитись у воротах віце-чемпіонів світу.

Ліга націй: Англія вирвала перемогу в Хорватії та вийшла у плей-офф, "картаті" вилетіли в дивізіон B

В підсумку, Англія перемогла 2:1, набрала 7 очок, змістила Іспанію з першого місця в групі та вийшла у плей-офф Ліги націй. Хорватія з 4 пунктами залишилася останньою та вилетіла у дивізіон B.

Ліга націй

Англія – Хорватія – 2:1

Голи: Лінгард, 78, Кейн, 85 – Крамаріч, 57