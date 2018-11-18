Даліч: Хорватія – друга збірна у світі, гравці повинні цим пишатись

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував втрачену перемогу у матчі проти Англії (1:2) та підбив підсумки року.

"Ми програли, але програна лише битва. Ми грали сміливо і доклали всіх зусиль. Були помилки, обидва голи ми пропустили після стандартних положень.

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Повинен привітати збірну Англії з перемогою і в той же час хочу привітати своїх гравців за їх старання і приголомшливий рік. Ми виконали відмінну роботу з прицілом на майбутнє у всіх аспектах.

У нас не такий великий склад, ми не можемо так просто взяти і замінити п'ятьох гравців.

Ми можемо тільки пишатись тим, чого ми добилися в цьому році. Ми маленька країна, у нас немає видатної інфраструктури, але ми все одно домоглися чудового результату. Ми другі в світі, і наші гравці повинні цим пишатися", – цитує Даліча офіційний сайт Федерації футболу Хорватії.

Нагадаємо, збірна Хорватії була фіналістом чемпіонату світу-2018.

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