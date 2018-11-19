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Чалханоглу покинув табір збірної Туреччини та не зіграє проти України – відома причина

18 листопада 23:23 144 Читать на русском
Чалханоглу покинув табір збірної Туреччини та не зіграє проти України – відома причина
Хакан Чалханоглу / Фото AFP

Півзахисник Мілана Хакан Чалханоглу не допоможе збірній Туреччини у спарингу проти України.

Турецький хавбек Хакан Чалханоглу покинув розташування національної команди, повідомляє football-italia.

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За інформаціє видання, у гравця сильний забиття щиколотки, через що він навіть не може надіти бутсу.

Про терміни відновлення півзахисника Мілана поки не повідомляється.

Нагадаємо, спаринг Туреччина – Україна відбудеться 20 листопада о 19:30 за київським часом.

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Теги
Збірна України Україна - Туреччина Хакан Чалханоглу Хакан Чалханоглу Мілан Мілан Туреччина Туреччина
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