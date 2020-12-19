Україна

Юрій Вернидуб офіційно очолив молдовський Шериф. Останнім місцем роботи екс-наставника Зорі був солігорський Шахтар.

Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Динамо та Шахтар дізналися перших суперників у турнірі. Поєдинки будуть зіграні вже наступного року.

Збірна України проведе перші домашні матчі відбору до ЧС-2022 на Арені Львів. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Фінляндія і Казахстан, а поєдинки пройдуть у березні 2021 року. Також наша збірна може зіграти проти віце-чемпіонів світу.

Андрій Шевченко підвів підсумки 2020 року для національної команди – "Футбол 24" зібрав основні тези головного тренера збірної.

Шахтар не планує відпускати Тайсона взимку, хоча бразилець активно рветься на батьківщину. Натомість Мірча Луческу хоче повернути в Динамо бразильця, який не заграв при Хацкевичі.

Віктор Коваленко близький до переходу в Аталанту. Хавбек Шахтаря і збірної України повинен перебратися в Італію наступного літа, а ЗМІ вже оприлюднили деталі майже узгодженого контракту.

Наші за кордоном

Роман Яремчук може опинитись у Ромі. Щоправда, на форварда збірної України полює ще один гранд.

Олександр Зінченко має шанс покинути Манчестер Сіті – Гвардіола розмовляв з українцем, якого хочуть клуби з Росії та кількох топ-чемпіонатів. Остаточне рішення прийматиме сам 24-річний універсал.

Іван Петряк забив черговий гол у чемпіонаті Угорщини.

Світ

Сергій Ребров зацікавився найкращим бомбардиром УПЛ – його переглядали під час підготовки до матчу з Динамо в Лізі чемпіонів.

Шальке знову змінив головного тренера. Колишня команда Євгена Коноплянки вже майже рік не знає смаку перемог у Бундеслізі.

Ліонель Мессі відклав рішення про своє майбутнє. Вибори нового президента Барселони стануть ключовими для лідера "синьо-грананових", контракт якого завершується наступного літа.

"Футбол 24" підготував традиційний анонс європейського вікенду.