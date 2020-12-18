Збірна України навесні 2021 року може зіграти товариський матч.

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Серед головних кандидатів в суперники – збірні Хорватії та США, повідомляє Telegram-канал "Тайны футбола". На даний момент існує попередня домовленість між федераціями України та Хорватії, однак контракт на матч поки не підписаний. Нагадаємо, Хорватія стала віце-чемпіоном світу у 2018 році, програвши у фіналі Франції (2:4).

Також команді Шевченка пропонують зіграти проти збірної США, яка весною планує європейське турне.

Джерело зазначає, що на долю цих потенційних поєдинків може суттєво вплинути ситуація з матчем проти Швейцарії, остаточне рішення по якому прийме Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

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