Кубок України: результати жеребкування 1/4 фіналу – Динамо та Шахтар дізналися перших суперників
У Будинку футболу відбулася церемонія жеребкування чвертьфіналів Кубка України сезону 2020/21. Із цієї стадії у турнірі стартують київське Динамо та донецький Шахтар.
Екс-зірки збірної України Володимир Єзерський і Сергій Нагорняк провели жеребкування чвертьфінальної стадії.
Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 1/4 фіналу – як це було
Чинний чемпіон Шахтар поїде в гості до лідера Першої ліги – волочиського Агробізнеса. У Рівному Верес поміряється силами із луганською Зорею. Натомість володар трофею у сезоні 2019/20 київське Динамо проекзаменує вдома ковалівський Колос. Нарешті СК Дніпро-1 прийме Олександрію.
Усі пари 1/4 фіналу:
Попередньо матчі чвертьфінальної стадії Кубка України відбудуться 3 березня.
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