Універсал "містян" і збірної України має шанс продовжити кар'єру в іншому клубі. Саме від рішення Зінченка залежатиме його майбутнє, переконують британські ЗМІ.

Манчестер Сіті не перешкоджатиме відходу 24-річного українця в зимове трансферне вікно. Останнім часом Зінченко не має ігрової практики (лише одна поява та 12 хвилин в поточному сезоні АПЛ), тому "містяни" готові відпустити українця. Щоправда, лише за адекватну компенсацію і якщо сам гравець захоче змінити обстановку.

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Хосеп Гвардіола вже розмовляв з Олександром та заявив, що той може залишитися в команді та спробувати повернути собі місце в основному складі. Але водночас іспанський наставник натякнув, що гра Зінченка наразі не відповідає його вимогам, тому жодних гарантій для українця немає, стверджує 90min.

Наразі Сашко тотально програє конкуренцію за позицію основного лівого захисника. Хосеп Гвардіола віддає перевагу Менді, Канселу та навіть Натану Аке, а от гра українця викликає питання. Щоправда, Ман Сіті не буде прощатися з Зінченком будь-якою ціною. Клуб готовий вислухати пропозиції щодо українського універсала, яких не бракує.

Свій інтерес вже проявили представники Прем'єр-ліги – Лестер, Саутгемптон, Вест Хем і Вулверхемптон. Також за Зінченком стежать клуби з Росії, Італії, Іспанії та Німеччини.

"Ситуація полягає в тому, що низка клубів цікавляться Зінченком. Клуб оголосив свою ціну, яка нікого не відлякує. Це дуже талановитий гравець, і тепер від нього залежить, піде він, чи ні. Він побачив, що його шанси наразі дуже обмежені, тому зараз серйозно розглядає всі варіанти", – цитує 90min особу, наближену до Манчестер Сіті.

Нагадаємо, контракт Зінченка з "містянами" розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює українця в 20 млн євро.

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