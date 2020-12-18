Головний тренер Динамо Мірча Луческу зацікавлений у поверненні до київського клубу бразильського екс-півзахисника киян Че-Че.

Суркіс: Якби Сідклея і Че Че придбали, коли тренером Динамо став Луческу – вони б у нас заграли

Про це у своїй авторській програмі "Денисов TIME" повідомив Олександр Денисов.

Нагадаємо, 28-річний футболіст виступав за Динамо з липня 2018-го по березень 2019 року і зумів записати до свого активу 1 результативну передачу у 16 матчах. Нині Че-Че грає за Сан-Паулу – його контракт з бразильським клубом розрахований до 30 березня 2023 року. Тransfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйона євро.

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