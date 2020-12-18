Римляни звернулись до Гента щодо можливого трансферу Романа Яремчука, проте ще не зробила офіційної пропозиції.

Яремчук не цікавить Спортінг – ЗМІ розвіяв чутки про можливий трансфер

За інформацією A Bola, українець залишається ціллю турецького Галатасарая, який спробує повторити спробу трансферу взимку.

До слова, Роман провів 19 матчів у складі Гента у поточному сезоні, записавши до свого активу 10 голів та 4 асисти.

Яремчук – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу