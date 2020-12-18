Яремчук може опинитись у Ромі – на українця полює ще один гранд
09:45 - Читать на русском
Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук продовжує цікавити італійську Рому.
Римляни звернулись до Гента щодо можливого трансферу Романа Яремчука, проте ще не зробила офіційної пропозиції.
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За інформацією A Bola, українець залишається ціллю турецького Галатасарая, який спробує повторити спробу трансферу взимку.
До слова, Роман провів 19 матчів у складі Гента у поточному сезоні, записавши до свого активу 10 голів та 4 асисти.
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