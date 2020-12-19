Украина

Юрий Вернидуб официально возглавил молдавский Шериф. Последним местом работы экс-наставника Зари был солигорский Шахтер.

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала – Динамо и Шахтер узнали первых соперников в турнире. Поединки будут сыграны в следующем году.

Сборная Украины проведет первые домашние матчи отбора к ЧМ-2022 на Арене Львов. Соперниками "сине-желтых" станут Финляндия и Казахстан, а поединки пройдут в марте 2021 года. Также наша сборная может сыграть против вице-чемпионов мира.

Андрей Шевченко подвел итоги 2020 года для национальной команды – "Футбол 24" собрал основные тезисы главного тренера сборной.

Шахтер не планирует отпускать Тайсона зимой, хотя бразилец активно рвется на родину. Зато Мирча Луческу хочет вернуть в Динамо бразильца, который не заиграл при Хацкевиче.

Виктор Коваленко близок к переходу в Аталанту. Хавбек Шахтера и сборной Украины должен перебраться в Италию следующим летом, а СМИ уже сообщили детали почти согласованного контракта.

Наши за рубежом

Роман Яремчук может оказаться в Роме. Правда, на форварда сборной Украины охотится еще один гранд.

Александр Зинченко имеет шанс покинуть Манчестер Сити – Гвардиола поговорил с украинцем, которого хотят клубы из России и нескольких топ-чемпионатов. Окончательное решение будет принимать сам 24-летний универсал.

Иван Петряк забил очередной гол в чемпионате Венгрии.

Мир

Сергей Ребров заинтересовался лучшим бомбардиром УПЛ – его просматривали при подготовке к матчу с Динамо в Лиге чемпионов.

Шальке вновь сменил главного тренера. Бывшая команда Евгения Коноплянки уже почти год не знает вкуса побед в Бундеслиге.

Лионель Месси отложил решение о своем будущем. Выборы нового президента Барселоны станут ключевыми для лидера "сине-грананових", контракт которого истекает следующим летом.

"Футбол 24" подготовил традиционный анонс европейского уикенда.