Главные новости 18 декабря: новая работа Вернидуба, сборная сыграет во Львове, украинских звезд сватают в другие клубы
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 18 декабря.
Украина
Юрий Вернидуб официально возглавил молдавский Шериф. Последним местом работы экс-наставника Зари был солигорский Шахтер.
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала – Динамо и Шахтер узнали первых соперников в турнире. Поединки будут сыграны в следующем году.
Сборная Украины проведет первые домашние матчи отбора к ЧМ-2022 на Арене Львов. Соперниками "сине-желтых" станут Финляндия и Казахстан, а поединки пройдут в марте 2021 года. Также наша сборная может сыграть против вице-чемпионов мира.
Андрей Шевченко подвел итоги 2020 года для национальной команды – "Футбол 24" собрал основные тезисы главного тренера сборной.
Шахтер не планирует отпускать Тайсона зимой, хотя бразилец активно рвется на родину. Зато Мирча Луческу хочет вернуть в Динамо бразильца, который не заиграл при Хацкевиче.
Виктор Коваленко близок к переходу в Аталанту. Хавбек Шахтера и сборной Украины должен перебраться в Италию следующим летом, а СМИ уже сообщили детали почти согласованного контракта.
Наши за рубежом
Роман Яремчук может оказаться в Роме. Правда, на форварда сборной Украины охотится еще один гранд.
Александр Зинченко имеет шанс покинуть Манчестер Сити – Гвардиола поговорил с украинцем, которого хотят клубы из России и нескольких топ-чемпионатов. Окончательное решение будет принимать сам 24-летний универсал.
Иван Петряк забил очередной гол в чемпионате Венгрии.
Мир
Сергей Ребров заинтересовался лучшим бомбардиром УПЛ – его просматривали при подготовке к матчу с Динамо в Лиге чемпионов.
Шальке вновь сменил главного тренера. Бывшая команда Евгения Коноплянки уже почти год не знает вкуса побед в Бундеслиге.
Лионель Месси отложил решение о своем будущем. Выборы нового президента Барселоны станут ключевыми для лидера "сине-грананових", контракт которого истекает следующим летом.
"Футбол 24" подготовил традиционный анонс европейского уикенда.