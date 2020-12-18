Фехервар та Кішварда з'ясовували сильнішого в 16 турі чемпіонату Угорщини. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 16 тур

Фехервар – Кішварда – 2:0

Голи: Бамгбоє, 8, 87, Петряк, 46

Вилучення: Гей, 70

Поєдинок Фехервар – Кішварда, який відкривав програму 16 туру, був центральним матчем вікенду в Угорщині, позаяк зустрічалися друга і третя команда чемпіонату. Ференцварош пішов у відрив та впевнено йде до третього поспіль чемпіонства, а от Кішварда в разі перемоги наздоганяла Фехервар у турнірній таблиці.

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У стартовому складі обох команд вийшли українські футболісти – Іван Петряк і Богдан Мельник. Вже в дебюті матчу Фехервар вийшов вперед. Петряк розігнав атаку, яка завершилася прострілом на лінію воротарського і влучним ударом Бамгбоє. Одразу по перерві господарі подвоїли перевагу – цього разу відзначився вже сам Петряк, який гарматним ударом змусив капітулювати кіпера гостей. Йшла лише 16-та секунда другого тайму. Це 7-й гол 26-річного українця в сезоні. Також в його активі 2 асисти.

Цей гол добив Кішварду, яка догравала матч удесятьох – другу жовту картку отримав уродженець Закарпаття Віктор Гей, який зараз має угорське громадянство. Команда Петряка встигла скористатися чисельною перевагою – Бамгбоє оформив дубль. В підсумку, 3:0 – Фехервар набрав 29 пунктів та наблизився до Ференцвароша на відстань 6 очок. Щоправда, команда Сергія Реброва має дві гри в запасі. Кішварда впала на 4 місце – 23 бали.

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Відео гола Івана Петряка: