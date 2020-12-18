"Кнаппен" вирішили розірвати контракт з Мануелем Баумом, який лише у вересні замінив Давіда Вагнера, повідомляє Twitter клубу.

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Щонайменше до кінця року (залишилося два матчі) виконувачем обов'язків головного тренера Шальке стане Хуб Стевенс, для якого це буде четвертий прихід у клуб з Гельзенкірхена. Нідерландець вже має досвід рятівника – у сезоні 2018/19 він також очолив "кнаппен" в ході сезону і залишив команду в еліті. Українські фанати можуть згадати Стевенса за Лігою чемпіонів 2013/14. Тоді його ПАОК поступився Металісту у кваліфікації, але харків'ян дискваліфікували з турніру.

Нагадаємо, Шальке з 4 очками перебуває на дні турнірної таблиці Бундесліги. Гельзенкірхенці не можуть виграти у 28 матчах чемпіонату поспіль.

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