Реакція на жеребкування відбору ЧС-2022

Сама система відбору на чемпіонат світу складніша, ніж на чемпіонат Європи, адже туди проходять менше команд. Ми були в другому кошику і розуміли, що один з суперників точно буде дуже сильним. Плюс додалися ще дві хороші команди, які перебувають на підйомі – Фінляндія, яка дуже додала в останні роки, а також Боснія. Це рівна команда з хорошими виконавцями, з четвертого кошика це була найсильніша команда. Взагалі не розумію, як вона там опинилася. Та й Казахстан – не подарунок. Їхати туди далеко, вони переважно грають на штучному полі.

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Що стосується календаря відбору, то, вважаю, що він для нас сприятливий. Попри те, що ми починаємо матчем з Францією, але ми і так знали, що доведеться грати важкі матчі з ними. Потім дві домашні гри у Львові – зручний для нас стадіон, завжди хороша підтримка. До речі, хочу ще раз подякувати вболівальникам: куди б ми не приїхали, всюди є великий інтерес до команди і бажання прийти та підтримати національну збірну.

Про технічну поразку зі Швейцарією

Я засмутився. Як я вже казав, для мене дуже важливо, щоб такі спірні моменти завжди вирішувалися на футбольному полі. На даний момент ми подали апеляцію, збирають докази, документи для того, щоб оскаржити це рішення. Я сподіваюся, що воно буде на нашу користь.

Підсумки Ліги націй

Рік, що минає, дав нам багато позитивної інформації. Ми провели дуже хороші матчі в Лізі націй. Вважаю, що ми гідно виступили. Команда показала характер, хороший футбол. У першому матчі обіграли Швейцарію в дуже впевненому стилі. Команда виглядала дуже добре. Як і в двох матчах з німцями, попри невдалий результат, ми провели гарні ігри. Команда не відмовлялася від свого стилю, грала у свій футбол. Це багато позитивних моментів для нас.

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Ми змогли створити конкуренцію, знайти молодих гравців, які можуть претендувати на місце в основному складі, добре зарекомендували себе як у Лізі чемпіонів, так і в чемпіонаті України. Взагалі, я бачу тенденцію омолодження команди, але це буде проходити не штучно, а тільки на підставі конкуренції. Якщо молодий гравець сьогодні показує відмінну гру і зрілість на футбольному полі, готовий сьогодні конкурувати з досвідченими футболістами, він буде отримувати свій шанс.

Думаю, отриманий досвід матчів на такому рівні дає, перш за все, психологічну впевненість. Перемоги над Іспанією і Швейцарією не були випадковими. В першу чергу, це була планомірна робота з командою. Хлопці чітко розуміли і виконали установки на гру. Сьогодні у збірної з'явився стиль, який проглядається у всіх матчах. Ми можемо змінювати склад і тактику. Зі сильнішими суперниками ми змінюємо трішечки наші позиції і структуру, але не відмовляємося від своїх принципів гри.

Про конкуренцію в збірній України

Два голкіпери Динамо і Шахтаря добре проявили себе в Лізі чемпіонів, особливо Анатолій Трубін, який блискуче грав. Тобто, є конкуренція, це дуже добре. Думаю, що наші ветерани теж не здадуть позицій. Зараз буде зимова пауза, почнуться збори. Дуже добре, що наші дві команди зіграють навесні в єврокубках – буде краща підготовка, для збірної України це великий плюс. На фоні дуже складних груп Шахтаря і Динамо в Лізі чемпіонів обидві команди виглядали добре і відмінно себе проявили. Шахтар взагалі міг пройти кваліфікацію, все вирішувалося в останній грі. Динамо в завершальному турі теж здобуло путівку в Лігу Європи. Це все позитивні моменти.

Буяльський? У нас велика конкуренція в середині поля. Це гравець, який перебуває в обоймі, ми завжди за ним стежимо. У нього є багато позитивних якостей, які ми завжди помічаємо і виділяємо. Але наразі в середині поля є конкуренція, яку треба вигравати. Він проводив хороші матчі, ми завжди ним задоволені. Буяльський – дуже серйозний хлопець, завжди з бажанням приїжджає і добре тренується. Але я, як головний тренер, повинен робити вибір.

Про "Золотий м'яч"-2020

Чи потрібно вручати "Золотий м'яч" у нинішньому році? В принципі, я би вручав. Якщо вже було прийнято рішення продовжувати грати в футбол попри те, що деякі чемпіонати не були завершені. Але єврокубки ж дограли, були хороші поєдинки, тому вважаю, що потрібно було вручати. У FIFA The Best я, до речі, голосував за Лєвандовскі. Він проявив себе дуже добре – в цю епоху Мессі та Роналду виграти "Золотий м'яч" дуже складно. Але Баварія провела класний сезон, хороший для Лєвандовскі. Вважаю, що він заслужив нагороду.

Про Мілан

Вважаю, їм буде важко втримати перше місце. Але мені дуже подобається команда і її характер. У них був важкий календар і коротка лава запасних, але відзначу характер і ставлення – вони дуже правильні. Мені подобається їхня робота. Сподіваюся, вони завершать рік першими, а в кінці сезону виграють Скудетто – це буде хороший подарунок для всіх.

Про можливість побачити своїх синів у збірній України

Я працюю над цим. Тренуємося (посміхається).

Про свою символічну збірну

Яшин – це легенда, але я ніколи не бачив його, як він грав, мені важко судити. Але я думаю, що за нього голосували дуже багато журналістів протягом багатьох років, і я гадаю, це буде правильний вибір. У захисті, однозначно, Мальдіні, праворуч – Кафу. Я грав із цими чудовими футболістами, Паоло і Кафу – це історія світового футболу.

Найкращий нападник мені в пару? Я вважаю, що у мене була чудова кар'єра, я задоволений і здійснив усі свої мрії. Думаю, що в історії були набагато кращі футболісти. Правильно було б зупинити вибір на Мессі, Кріштіану Роналду, Роналдо, Марадоні, Пеле – це все гравці, які однозначно зробили в футболі більше, ніж будь-хто інший.

Про Марадону

Ми познайомилися задовго до мого переходу в Челсі. В перші мої роки в Італії він приїжджав на деякі матчі. Це легендарна людина, але вся його велич заключалася в його простоті. Він був простим у спілкуванні, добрим, справжнім. Попри те, що Марадона – велика особистість та один із найкращих гравців, він дуже доступний. Він посміхається, жартує. Він справжній.

Про найважчий матч у статусі тренера

Думаю, це була гра з Португалією, коли вирішувалася доля виходу на Євро-2020 і першого місця в групі. Нам було важливо виграти ту гру. Мабуть, це і був найважчий матч.

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