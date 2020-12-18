Ребров зацікавився найкращим бомбардиром УПЛ – його переглядали під час підготовки до Динамо
Нападник Олімпіка Захедітабар Шахаб користується попитом не лише на українському ринку.
Як стало відомо Футбол 24, найкращим бомбардиром УПЛ зацікавився головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров.
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У жовтні-листопаді український фахівець готувався до матчу проти Динамо в Лізі чемпіонів і принагідно оцінив виступи Шахаба. Ференцварош саме шукає нападника зі схожими характеристиками – технічного, з хорошою швидкістю та ударом. Цікаво, що раніше інтерес до форварда Олімпіка приписували і Динамо.
Нагадаємо, Шахаб став найкращим бомбардиром першої половини сезону УПЛ – на його рахунку 8 точних ударів в 11 матчах. Стільки ж у Віктора Циганкова.
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