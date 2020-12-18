Нападник Олімпіка Захедітабар Шахаб користується попитом не лише на українському ринку.

Як стало відомо Футбол 24, найкращим бомбардиром УПЛ зацікавився головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров.

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У жовтні-листопаді український фахівець готувався до матчу проти Динамо в Лізі чемпіонів і принагідно оцінив виступи Шахаба. Ференцварош саме шукає нападника зі схожими характеристиками – технічного, з хорошою швидкістю та ударом. Цікаво, що раніше інтерес до форварда Олімпіка приписували і Динамо.

Нагадаємо, Шахаб став найкращим бомбардиром першої половини сезону УПЛ – на його рахунку 8 точних ударів в 11 матчах. Стільки ж у Віктора Циганкова.

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