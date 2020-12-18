Барселонський вояж загадкової Валенсії, екзамен Баварією своєї леверкузенської "копії", принципове протистояння на Олд Траффорд, двобій колишніх зірок УПЛ у Бергамо та французька битва за лідерство в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Барселона – Валенсія

19 грудня, 17:15. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Валенсія давно не ходить у фаворитах на топ-4, але дуелі "кажанів" із Барселоною не позбавлені інтриги. Ось і в січні левантійці несподівано поклали "блаугранас" на лопатки в третьому матчі під керівництвом Сетьєна. Той поєдинок став бенефісом Максі Гомеса, який оформив дубль і ще й не забив пенальті. Нині уругваєць травмований, а обов'язок забивати ляже на плечі Ману Вальєхо. Валенсія, однак, зірок з неба не хапає: у Прімері команда Хаві Грасії востаннє перемагала ще на початку листопада, а в Копа дель Рей ледь здолала Террассу з 3-го дивізіону.

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Зате Барса трохи оклигала, здобувши дві перемоги поспіль у чемпіонаті. І якщо звитяга над Леванте виглядала блідо, то успіх у протистоянні з Реал Сосьєдадом посеред тижня продемонстрував позитивну динаміку одужання каталонців. Стартовий склад виглядав справді збалансованою командою і в перші 60 хвилин хлопці Рональда Кумана ледь не декласували басків. Та далі втома та заміни внесли розлад у гру "блаугранас" і ті цілком могли завершити нічиєю. Тренерський штаб нідерландця має ще багато роботи. Проте, нинішню Валенсію навіть така Барселона повинна перемагати.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Байєр – Баварія

19 грудня, 19:30. Леверкузен, Бай-Арена

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Баварія поміряється силами з несподіваним лідером німецької Бундесліги. Навряд навіть невиправні оптимісти могли повірити, що за тиждень перед Різдвом Байєр ітиме на 1-му місці, та ще й без поразок. Звісно, розгромами Кельна чи Шальке нині нікого не здивуєш. А ось перемогу над Борусією М (4:3) і нічию із Лейпцигом (1:1) леверкузенці точно можуть занести собі в актив. Загалом Петер Бос не тільки реанімував свою кар'єру після провалу в Дортмунді, а й трансформував "фармацевтів". Команда домінує навіть над сильними опонентами, відмінно грає без м'яча, душить пресингом.

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Зазвичай великі клуби легко розбираються зі своїми клонами. Проте, Баварії буде нелегко. Мюнхенці трохи пригальмували в чемпіонаті, тричі втративши очки за 5 поєдинків. Однак, у середу "ротен" вже зняли скальп передостаннього клубу Бундесліги без поразок – Вольфсбурга (2:1), хоча пробили в площину лише двічі. Додатковий імпульс Баварії додасть церемонія The Best-2020, у ході якої лідера атак мюнхенців Роберта Лєвандовскі назвали найкращим гравцем року на планеті. Отже, 2020-й польський бомбардир має завершити на мажорній ноті.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Манчестер Юнайтед – Лідс

20 грудня, 18:30. Манчестер, Олд Траффорд

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Перше за майже 17 років протистояння МЮ і Лідса в англійській еліті. Загублені принципові дуелі манкуніанців із "павичами" за ці роки – одна з найбільших втрат, пов'язаних із фінансово-турнірним крахом йоркширців на початку століття. Родовід цього дербі хтось веде від Війни Червоної і Білої троянд XV століття, інші – з часу перегонів двох міст у добу індустріалізації, треті – від особистого змагання Басбі та Ріві та їхніх "армій". Та й навіть банда О'Лірі неабияк робила нерви команді Фергюсона на рубежі тисячоліть.

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Сьогодні ж між Юнайтед і Лідсом величезна прірва. Проте, "павичі" намагаються її здолати видовищною грою. Та ось парадокс: Лідс під орудою Марсело Б'єлси, яким так захоплюються по всьому світу, лише на 13-й сходинці чемпіонату. Натомість МЮ з тотальною критикою у всіх поважних британських виданнях – 2-й за втраченими очками з відставанням усього на 2 пункти від Ліверпуля. Очний поєдинок із Лідсом стане персональним викликом для Уле Гуннара Сульшера. Якщо вечір неділі він зустріне тріумфатором, то отримає прощення за виліт із Ліги чемпіонів бодай від фанатів.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Аталанта – Рома

20 грудня, 19:00. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Бергамо зійдуться претенденти на зону Ліги чемпіонів за підсумками сезону. Аталанта восени розгубила чимало очок і тепер прагне повернутися на сталий переможний шлях. "Богиня" вже зустрілася із Лаціо, Наполі, Інтером і Ювентусом, а після Роми зможе перевести подих у матчах проти Болоньї, Сассуоло, Парми, Беневенто та Дженоа. Словом буде добра нагода підібратися до Мілана перед очним протистоянням 24 січня.

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Отже, "вовки" – остання перепона бергамасків перед турнірним відродженням. Але команда Паулу Фонсеки якраз набрала хорошу форму й могла б взагалі лідирувати, якби не технічна поразка Вероні та зрив із Наполі (0:4). За тиждень римляни здобули дві впевнені перемоги над Болоньєю і Торіно та піднялися у топ-4. Враховуючи всі біляфутбольні проблеми Роми, навіть цей факт виглядає неабияким досягненням. Та апетит приходить у процесі прийому їжі. Джеко, Мхітарян і компанія, вочевидь, не проти осоромити футбольних критиків.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Лілль – ПСЖ

20 грудня, 22:00. Лілль, П'єр Моруа

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: До Різдва залишається менше тижня, а Парі Сен-Жермен досі не забезпечив космічний гандикап над суперниками. Більше того, парижани наразі навіть не лідирують у Лізі 1. У неділю підопічні Томаса Тухеля спробують розпочати відчеплення конкурентів від чемпіонського потяга. Перший опонент – Лілль. У попередньому сезоні ПСЖ двічі впорався із "догами", але загалом ті виглядали доволі конкурентно. Цьогоріч хлопці з прикордоння тільки додали. Лілль впевнено здолав груповий етап Ліги Європи, а в чемпіонаті програв лише одного разу.

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А ось ПСЖ має проблеми зі стабільністю. Парижани чергують феєричні матчі в Лізі чемпіонів із блідими виступами вдома. Упродовж останнього місяця Париж програв Ліону та Монако, а з посереднім Бордо завершив двобій внічию. Про брак концентрації свідчить і той факт, що ПСЖ вже на початку зими має в пасиві більше поразок, ніж за перерваний пандемією коронавірусу попередній сезон. Звісно, Лілль, Ліон і Марсель додали, але ростер парижан настільки солідний, що в умовах паузи в ЛЧ столичний гранд зобов'язаний вбити інтригу в чемпіонаті.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

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