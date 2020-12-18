Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко може продовжити кар'єру в Аталанті.

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Італійський клуб хоче підписати з 24-річним українцем угоду на 4 роки, повідомляє Tuttomercatoweb. Видання зазначає, що з хавбеком практично підписаний попередній контракт. Ймовірно, трансфер відбудеться не взимку, а влітку.

До слова, співпраця Коваленка з "гірниками" розрахована до літа 2021 року – донеччани кілька разів намагалися переконати футболіста залишитися, але він відмовився – можливо, саме через домовленості з бергамським клубом.

Нагадаємо, Transfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйона євро. У поточному сезоні він зіграв у футболці Шахтаря 11 матчів, в яких забив 4 голи.

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