Коваленко близький до переходу в Аталанту – італійські ЗМІ розкрили подробиці контракту
Чергові трансферні чутки цього разу відправляють представника збірної України Віктора Коваленка у Серію А.
Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко може продовжити кар'єру в Аталанті.
Зотько назвав топ-3 футболістів, з якими грав в одній команді – серед зірок є і українець
Італійський клуб хоче підписати з 24-річним українцем угоду на 4 роки, повідомляє Tuttomercatoweb. Видання зазначає, що з хавбеком практично підписаний попередній контракт. Ймовірно, трансфер відбудеться не взимку, а влітку.
До слова, співпраця Коваленка з "гірниками" розрахована до літа 2021 року – донеччани кілька разів намагалися переконати футболіста залишитися, але він відмовився – можливо, саме через домовленості з бергамським клубом.
Нагадаємо, Transfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйона євро. У поточному сезоні він зіграв у футболці Шахтаря 11 матчів, в яких забив 4 голи.
"Маліновський – найгостріший гравець Аталанти". Італійська преса знайшла позитив у муках проти Ювентуса