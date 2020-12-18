Мессі відклав рішення про своє майбутнє – вибори нового президента Барселони стануть ключовими
Ліонель Мессі готовий почекати кілька тижнів перед остаточним рішенням щодо продовження кар'єри.
Аргентинець чекатиме результатів виборів нового президента Барселони, які відбудуться 24 січня 2021 року, повідомляє ESPN.
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Мессі більше схилявся до відходу з клубу, але тепер його позиція виглядає не так однозначно. Лео готовий вислухати плани переможця виборів щодо подальшого розвитку Барселони. Зірка каталонців роздратований хаосом часів Бартомеу і хоче отримати гарантії на майбутнє.
Нагадаємо, влітку 2021 року контракт Мессі з "блаугранас" завершується. Якщо Мессі не досягне комромісу щодо нової угоди, то може вже у січні домовлятися з іншим клубом.
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