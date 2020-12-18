Аргентинець чекатиме результатів виборів нового президента Барселони, які відбудуться 24 січня 2021 року, повідомляє ESPN.

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Мессі більше схилявся до відходу з клубу, але тепер його позиція виглядає не так однозначно. Лео готовий вислухати плани переможця виборів щодо подальшого розвитку Барселони. Зірка каталонців роздратований хаосом часів Бартомеу і хоче отримати гарантії на майбутнє.

Нагадаємо, влітку 2021 року контракт Мессі з "блаугранас" завершується. Якщо Мессі не досягне комромісу щодо нової угоди, то може вже у січні домовлятися з іншим клубом.

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