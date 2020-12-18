Вернидуб перервав свою відпустку, очоливши Шериф із Тирасполя, повідомляє офіційний сайт клубу. Умови контракту не розголошуються.

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Відзначимо, що Шериф є грандом молдовського футболу. Клуб лише тричі у 21 сторіччі не зміг стати чемпіоном країни, двічі ставши срібним призером у сезонах 1999/00 та 2010/11 та посів третє місце у сезоні 2014/15. Додамо, що Шериф лідирує у поточному чемпіонаті Молдови, маючи відрив у 6 очок та гру в запасі. Раніше "Футбол 24" повідомляв, що український фахівець може очолити молдовського чемпіона.

Нагадаємо, попереднім місцем роботи Вернидуба був Шахтар із Солігорська, який в підсумку став чемпіоном Білорусі під керівництвом Романа Григорчука. До цього Юрій Миколайович працював 8 років на чолі Зорі.

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