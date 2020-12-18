Вернидуб офіційно очолив молдовський Шериф
Молдовський Шериф оголосив про призначення Юрія Вернидуба на посаду головного тренера.
Вернидуб перервав свою відпустку, очоливши Шериф із Тирасполя, повідомляє офіційний сайт клубу. Умови контракту не розголошуються.
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Відзначимо, що Шериф є грандом молдовського футболу. Клуб лише тричі у 21 сторіччі не зміг стати чемпіоном країни, двічі ставши срібним призером у сезонах 1999/00 та 2010/11 та посів третє місце у сезоні 2014/15. Додамо, що Шериф лідирує у поточному чемпіонаті Молдови, маючи відрив у 6 очок та гру в запасі. Раніше "Футбол 24" повідомляв, що український фахівець може очолити молдовського чемпіона.
Нагадаємо, попереднім місцем роботи Вернидуба був Шахтар із Солігорська, який в підсумку став чемпіоном Білорусі під керівництвом Романа Григорчука. До цього Юрій Миколайович працював 8 років на чолі Зорі.
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