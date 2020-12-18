Українська асоціація футболу оприлюднила офіційне рішення щодо домашніх матчів відбору до ЧС-2022 проти Фінляндії та Казахстану.

Підопічні Шевченка проведуть обидва домашніх матчі проти Фінляндії та Казахстану на Арені Львів, інформує офіційний сайт УАФ.

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Зазначимо, що це будуть 2 і 3 тури відбіркового турніру – Україна розпочне виїзним поєдинком із Францією. Матчі проти фіннів та казахів заплановані на 28 та 31 березня 2021 року відповідно.

Нагадаємо, Україна потрапила у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 вона боротиметься з Францією, Фінляндією, Боснією та Герцеговиною і Казахстаном.

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