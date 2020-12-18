Шахтар попередив бразильця, що не має наміру відпускати його до завершення контракту в 2021 році.

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За інформацією Goal, Луїш Каштру вважає Тайсона ключовим гравцем команди у чемпіонаті та єврокубках та розраховує на нього у поточному сезоні. Цікаво, що бразилець не має наміру продовжувати угоду із "гірниками".

До слова, Тайсон провів 15 матчів у складі Шахтаря у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та асист.

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