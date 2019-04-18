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МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ ЮВЕНТУС - АЯКС СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР В'ЯЧЕСЛАВ ШЕВЧУК

Головні новини футболу 17 квітня: Тоттенхем і Ліверпуль вийшли у півфінал ЛЧ, Шахтар та Інгулець зіграють у фіналі Кубка

07:00 249 Читать на русском
Головні новини футболу 17 квітня: Тоттенхем і Ліверпуль вийшли у півфінал ЛЧ, Шахтар та Інгулець зіграють у фіналі Кубка
Святкові обійми Льоріса та Алдервейрелда / твіттер Тоттенхема

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 17 квітня.

Ліга чемпіонів

Лондонський Тоттенхем у божевільному матчі з сімома голами програв Манчестер Сіті, але вийшов у півфінал ЛЧ – відео голів та огляд чвертьфінального поєдинку.

Англійський Ліверпуль розгромив Порту та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів – відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу.

У такий спосіб визначились пари 1/2 фіналу головного євротурніру.

Україна

Першоліговий Інгулець сенсаційно вибив Зорю та вийшов у фінал Кубка України – відео голів та огляд матчу.

Донецький Шахтар дотиснув СК Дніпро-1 і став другим фіналістом турніру – відео забитих м'ячів і найцікавіших миттєвостей поєдинку.

В'ячеслав Шевчук покинув Олімпік через незадовільні результати. Донеччани вже представили виконувача обов'язків головного тренера.

Інші топ-події

Французький ПСЖ знову ганебно поступився у Лізі 1 – кривдником парижан став скромний Нант. У чемпіонаті ж Італії Лаціо на своєму полі впевнено переміг Удінезе.

Ян Облак офіційно продовжив контракт з Атлетіко – відома клаусула голкіпера. Натомість Айнтрахт викупив у Бенфіки Йовіча, який перебуває у колі інтересів Барселони та Реала.

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