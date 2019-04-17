Облак офіційно продовжив контракт з Атлетіко – відома клаусула голкіпера

Ян Облак залишиться у Атлетіко на найближчі 4 роки.

Словенець домовився з мадридським клубом про підписання нової угоди. Новий контракт Облака діятиме до 2023 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Крім того, сума, за яку можна викупити голкіпера, складає 120 мільйонів євро, про це повідомляє Marca.

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До слова, у поточному сезоні в активі Облака 41 матч за Атлетіко в усіх турнірах. Голкіпер пропустив 32 голи та неймовірних 22 рази залишав свої ворота сухими.