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Облак офіційно продовжив контракт з Атлетіко – відома клаусула голкіпера

14:38 356 Читать на русском
Облак офіційно продовжив контракт з Атлетіко – відома клаусула голкіпера
Ян Облак продовжив контракт з Атлетіко

Ян Облак залишиться у Атлетіко на найближчі 4 роки.

Словенець домовився з мадридським клубом про підписання нової угоди. Новий контракт Облака діятиме до 2023 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Крім того, сума, за яку можна викупити голкіпера, складає 120 мільйонів євро, про це повідомляє Marca.

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До слова, у поточному сезоні в активі Облака 41 матч за Атлетіко в усіх турнірах. Голкіпер пропустив 32 голи та неймовірних 22 рази залишав свої ворота сухими.

Теги
Іспанія Ян Облак Ян Облак Атлетіко Атлетіко
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