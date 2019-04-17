Кубок України: Інгулець сенсаційно вибив Зорю та став першим фіналістом турніру

Зоря у півфіналі Кубка України сенсаційно поступилась Інгульцю. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

В рамках півфіналу Кубка України 2018/19 Інгулець на своєму стадіоні приймав Зорю. Господарі стали однією із сенсацій Кубка України, вибивши на своєму шляху два дуже міцних клуби УПЛ – Маріуполь та Карпати. Команда і так стрибнула вище голови, тому над нею не висіла така велика відповідальність, як над суперником. Адже для Зорі, яка, найімовірніше, цьогоріч не стане бронзовим призером чемпіонату України, це останній шанс реабілітуватись перед вболівальниками, завоювавши Кубок.

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Луганці відразу ж взялись до справи і вже на 2-й хвилині Арвеладзе втік від захисників, увійшов до штрафного і пробив – голкіперу вдалось перевести удар на кутовий. За п’ять хвилин "мужики" втратили ще один непоганий шанс – Інгулець знову врятував Ситников, відбивши удар з близької відстані. А на 15-й хвилині Інгулець шокував Зорю: Денис Балан прорвався по правому флангу у штрафний майданчик суперника і віддав пас на Євгена Запорожця, який в дотик переправив м’яч у кут воріт Зорі – 1:0.

Після пропущеного голу луганці будь-що намагались відігратись і часто порушували правила. Та м’яч вперто не ліз у ворота. А на 39-й хвилині Інгулець створив ще одне диво: Антон Щедрий зі стандарту навісив у воротарський майданчик і м’яч, перелетівши через усіх футболістів, відбився від газону і влетів у сітку – 2:0.

На першій доданій до першого тайму хвилині Зорі вдалось відіграти один м’яч: Євген Чеберко пробив по воротах з близької відстані і м’яч після рикошету від захисника залетів у ворота – 2:1.

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Другий тайм пройшов у запеклій боротьбі: Зоря намагалась зрівняти рахунок, більше володіла м’ячем, а Інгулець втікав у контратаки. На 60-й хвилині одна з них мало не увінчалась успіхом – після навісу зі стандарту форварду Інгульця буквально трішки не вистачило, аби дотягнутись до м’яча. На 71-й хвилині Ситников двічі за хвилину рятує Інгулець: спочатку він зреагував на дальній постріл Сіласа, а згодом впевнено нейтралізував удар головою від Будківського. За десять хвилин Пилип втратив ще один вбивчий момент аби зрівняти рахунок. Закінчення матчу пройшло в атаках Зорі, які, однак, так і не увінчались забитим голом. Тож маємо нову сенсацію: Інгулець – перший фіналіст Кубка України 2018/19.