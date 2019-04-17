Ліга чемпіонів: визначились пари 1/2 фіналу турніру

Ліга чемпіонів — 17 квіт 1603
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Манчестер Сіті – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ
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СК Дніпро-1 – Шахтар: молодь і джокер Фонсеки витягують квиток у фінал Кубка України, новий лідер і гол раз на 2 рокиУкраїна — 17 квіт 12833
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Ювентус – Аякс: перші слова і дії Роналду після фіаско в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 17 квіт 3803
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Кубок України: Інгулець сенсаційно вибив Зорю та став першим фіналістом турніруКубок України — 17 квіт 7634
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Нестримний біль і унікальний крах Роналду в ЛЧ – кадри і меми, які розлетілись планетою після матчу Ювентус – АяксЛіга чемпіонів — 17 квіт 9298