Ліга чемпіонів: визначились пари 1/2 фіналу турніру

Стало відомо, хто побореться за 2 путівки у фінал Ліги чемпіонів.

Після завершення останніх матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, визначились пари наступного раунду.

Тоттенхем – Аякс

Барселона – Ліверпуль

Тоттенхем у божевільному матчі з сімома голами програв Манчестер Сіті, але вийшов у півфінал ЛЧ

Перші зустрічі цих суперників відбудуться 30 квітня та 1 травня. Матчі-відповіді заплановані на 7 і 8 травня. Фінал турніру прийматиме домашній стадіон Атлетіко Мадрид Ванда Метрополітано.

Нагадаємо, на стадії чвертьфіналу з турніру вибули: Порту, Манчестер Юнайтед, Ювентус та Манчестер Сіті.