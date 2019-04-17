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Ліга чемпіонів: визначились пари 1/2 фіналу турніру

17 квітня 23:56 669 Читать на русском
Ліга чемпіонів: визначились пари 1/2 фіналу турніру
Аякс став сенсацією цьогорічного розіграшу ЛЧ / Фото Stadium Astro

Стало відомо, хто побореться за 2 путівки у фінал Ліги чемпіонів.

Після завершення останніх матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, визначились пари наступного раунду.

Тоттенхем – Аякс

Барселона – Ліверпуль

Тоттенхем у божевільному матчі з сімома голами програв Манчестер Сіті, але вийшов у півфінал ЛЧ

Перші зустрічі цих суперників відбудуться 30 квітня та 1 травня. Матчі-відповіді заплановані на 7 і 8 травня. Фінал турніру прийматиме домашній стадіон Атлетіко Мадрид Ванда Метрополітано.

Нагадаємо, на стадії чвертьфіналу з турніру вибули: Порту, Манчестер Юнайтед, Ювентус та Манчестер Сіті.

Теги
Тоттенхем Тоттенхем Ліверпуль Ліверпуль Барселона Барселона Аякс Аякс Ліга чемпіонів
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