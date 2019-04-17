Інгулець – Зоря – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Інгулець вдома мінімально переміг Зорю та вийшов у півфінал Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

На 15-й хвилині Інгульцю вдалося відкрити рахунок: Балан прорвався по правому флангу у штрафний майданчик суперника і віддав пас на Запорожця, який в дотик переправив м’яч у кут воріт Зорі.

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Після пропущеного голу луганці відразу побігли відіграватися, але пропустили. На 39-й хвилині Інгулець створив ще одне диво: Антон Щедрий зі стандарту навісив у воротарський майданчик і м’яч, перелетівши через усіх футболістів, відбився від газону і влетів у сітку.

На першій доданій до першого тайму хвилині Зорі вдалось відіграти один м’яч: Євген Чеберко пробив по воротах з близької відстані і м’яч після рикошету від захисника залетів у ворота. Зоря у другій 45-хвилинці намагалася забити, але вдала гра голкіпера та захисників не дозволили луганцям цього зробити. Інгулець – перший фіналіст Кубка України 2018/19.

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