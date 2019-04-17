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Олімпік представив виконувача обов'язків головного тренера після відходу Шевчука

17:33 319 Читать на русском
Олімпік представив виконувача обов'язків головного тренера після відходу Шевчука
Ігор Климовський / ФК Олімпік

Ігор Климовський став виконувачем обов'язків головного тренера Олімпіка.

Сьогодні президент Олімпіка Владислав Гельзін представив команді нового наставника. Виконувати обов'язки головного тренера "олімпійців" до кінця сезону буде Ігор Климовський.

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До недавнього часу фахівець працював з молодіжними командами донеччан. Що стосується асистентів головного тренера, то допомагати Ігорю Климовському будуть Антон Дяченко та Руслан Уманець. Тренером воротарів залишиться Володимир Савченко, повідомляє клубна прес-служба.

Зазначимо, сьогодні зранку стало відомо, що наставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук покинув посаду головного тренера. Після 24-х турів донеччани посідають 10 позицію в турнірній таблиці УПЛ. У активі команди 21 очко.

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