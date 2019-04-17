Олімпік представив виконувача обов'язків головного тренера після відходу Шевчука

Ігор Климовський став виконувачем обов'язків головного тренера Олімпіка.

Сьогодні президент Олімпіка Владислав Гельзін представив команді нового наставника. Виконувати обов'язки головного тренера "олімпійців" до кінця сезону буде Ігор Климовський.

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До недавнього часу фахівець працював з молодіжними командами донеччан. Що стосується асистентів головного тренера, то допомагати Ігорю Климовському будуть Антон Дяченко та Руслан Уманець. Тренером воротарів залишиться Володимир Савченко, повідомляє клубна прес-служба.

Зазначимо, сьогодні зранку стало відомо, що наставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук покинув посаду головного тренера. Після 24-х турів донеччани посідають 10 позицію в турнірній таблиці УПЛ. У активі команди 21 очко.

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