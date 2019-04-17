toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЮВЕНТУС - АЯКС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шевчук покинув Олімпік, – журналіст

10:08 1618 Читать на русском
Шевчук покинув Олімпік, – журналіст
В'ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

В'ячеслав Шевчук більше не є головним тренером Олімпіка.

"В’ячеслав Шевчук залишає ФК Олімпік. Об 11-ій ранку він особисто оголосить про це команді. Подробиці такого рішення – у найближчому випуску Футбол NEWS", – написав журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас у своєму Twitter.

Львів офіційно призначив Блавацького головним тренером

В'ячеслав Шевчук очолив донецьку команду у вересні минулого року, але не зміг пробитись з нею до основної шістки, а зараз донеччани ризикують опуститись у Першу лігу.

Теги
Трансфери чемпіонату України В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Олімпік Олімпік Трансфери Ігор Бурбас
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
32
хв
Манчестер Сіті
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук