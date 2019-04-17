Шевчук покинув Олімпік, – журналіст

В'ячеслав Шевчук більше не є головним тренером Олімпіка.

"В’ячеслав Шевчук залишає ФК Олімпік. Об 11-ій ранку він особисто оголосить про це команді. Подробиці такого рішення – у найближчому випуску Футбол NEWS", – написав журналіст каналів Футбол 1/2 Ігор Бурбас у своєму Twitter.

Львів офіційно призначив Блавацького головним тренером

В'ячеслав Шевчук очолив донецьку команду у вересні минулого року, але не зміг пробитись з нею до основної шістки, а зараз донеччани ризикують опуститись у Першу лігу.