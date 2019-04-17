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Манчестер Сіті – Тоттенхем – відео голів

22:21 255 Читать на русском
Манчестер Сіті – Тоттенхем – відео голів
Манчестер Сіті – Тоттенхем – відео голів / Фото ФК Манчестер Сіті

Манчестер Сіті приймає Тоттенхем у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола Манчестер Сіті – Тоттенхем.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
 
Хин Мін Сон 7’
Хин Мін Сон 10’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Хин Мін Сон
10’ Хин Мін Сон
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг

Вже на 4-й хвилині Рахім Стерлінг красивим дальнім ударом виводить Манчестер Сіті вперед.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ

Хин Мін Сон швидко зрівняв рахунок, а через 3 хвилини Тоттенхем вже попереду. Дубль корейця.

Фантастичний початок поєдинку продовжив хавбек "містян" Бернарду Сілва, пробивши голкіпера "шпор" Уго Льоріса.

Рахім Стерлінг, не зраджуючи традиціям неймовірного матчу, оформив дубль. Сіті знову попереду.

Відео гола Стерлінга:

Відео гола Сона:

Відео гола Сона:

Відео гола Бернарду Сілви:

Відео гола Стерлінга:

Теги
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