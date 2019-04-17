ПСЖ знову ганебно поступився у Лізі 1 – кривдником парижан став скромний Нант

ПСЖ втратив чергову можливість достроково гарантувати собі чемпіонство у Лізі 1.

Чемпіонат Франції, 28-й тур

Нант – ПСЖ – 3:2

Голи: Карлос, 22, 52, Маджід, 44 – Алвес, 19, Гучлу, 89

Тухель не взяв Мбаппе на матч з Нантом через критику партнерів

Після розгромної поразки від Лілля (1:5) парижанам потрібно було терміново реабілітовуватись в очах вболівальників, але Нант був проти. Гості швидко відкрили рахунок, але гравці Нанта за три хвилини вирівняли становище. А до свистка на перерву господарі вже були попереду.

У другому таймі ініціатива далі була у гравців Нанта, що і допомогло їм забити третій м'яч. Підопічні Томаса Тухеля зуміли відквитати ще один м'яч наприкінці зустрічі, але від поразки це їх не врятувало.

ПСЖ вкотре втратив шанс достроково стати чемпіоном Франції, парижани перебувають на 1-й сходинці із 81-м очком. Нант – 14-й (37 очок).

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