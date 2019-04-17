Тоттенхем у божевільному матчі з сімома голами програв Манчестер Сіті, але вийшов у півфінал ЛЧ

Фантастична перестрілка на "Етіхад Стедіум" між Манчестер Сті та Тоттенхемом завершилась перемогою "містян", але подарувала прохід у півфінал ЛЧ лондонцям.

Перша половина тайму виявилася повним футбольним безумством, а стартові 11 хвилин взагалі стали рекордними для Ліги чемпіонів. Команди розпочали гольову перестрілку на 4-й, коли Стерлінг отримав передачу від Де Брюйне, хитнув на лівому краю захисника та пробив точно у дальній кут – 1:0.

Тоттенхем відповів на 7-й контратакою, яка завершилась вдалим відскоком та пострілом Сон Хин Міна в дотик метрів з 20-ти – м'яч зачепив ногу Едерсона й влетів від неї у ворота. За три хвилини кореєць оформив дубль, покаравши Сіті за обрізку Ляпорта; Сон завершив швидку контратаку "шпор" красивим обвідним ударом у дальню дев'ятку. Здавалося, це кінець для господарів, однак перша ж атака після голу завершилась другим взяттям воріт лондонців – це Бернарду Сілва увірвався на правий край штрафного та з рикошетом від Роуза пробив у ближній кут. 2:2 – у жодному з матчів Ліги чемпіонів не забивали стільки голів за 11 хвилин.

Після цього команди взяли деякий час на перепочинок, який більш вигідний був для гостей. Тоттенхем вів за сумою двох поєдинків, а Сіті для прориву в півфінал потрібно було ще два забитих м'ячі. Здавалося, що підопічним Гвардіоли з таким суперником нічого не світить, однак на 21-й хвилині вони забили третій гол! Кевін Де Брюйне увірвався на правий край штрафного та прострілив на дальню стійку, звідки Рахім Стерлінг оформив дубль – 3:2. До півфіналу залишався один крок.

Друга половина тайму пройшла за величезного тиску Манчестер Сіті, хоча до гостроти з боку господарів доходило рідко. Манкуніанці кілька разів вривалися у карний майданчик на ударні позиції, але неодмінно наривалися або на власні обрізки, або на блокування. Тим не менш, Тоттенхем почав дуже глибоко сідати, а після травми Сіссоко стало взагалі важко. Почеттіно дуже не хотів міняти Муссу, але коли той впав на газон втретє за кілька хвилин, то на поле вийшов Льоренте. В атаці до перерви Фернандо не відзначився, а от Сон на 43-й міг оформити хет-трик – його постріл з лівого краю штрафного пройшов поруч з воротами. Сіті відповів на 45-й непоганим, але нескладним ударом Де Брюйне в руки Льорісу.

По перерві на поле вийшла лише одна команда – Манчестер Сіті. Ні, Тоттенхем також був на полі, але тільки у ролі фішок та манекенів, яких обігрували господарі. Вже на 48-й хвилині підопічні Гвардіоли могли вийти уперед, заробивши штрафний метрів з 20-ти, однак Де Брюйне вистрілив над поперечиною. На 50-й знову почалася паніка: Стерлінг замикав простріл з лівого флангу ударом метрів з 10-ти, Льоріс парирував перед собою, а Бернарду Сілва не встиг на добивання буквально на півсекунди! На 54-й же Уго парирував шикарний постріл Де Брюйне з лінії штрафного. Гол назрівав.

Втім, на 58-й хвилині забити третій м'яч цілком могли й шпори. Льоренте відгукнувся на подачу з лівого флангу та ударом головою з кількох метрів замикав під ближню стійку, однак Едерсон врятував Сіті. Тут же прийшло покарання за марнотратство: Серхіо Агуеро отримав передачу від Де Брюйне, увірвався на правий край штрафного та потужно пробив – 4:2! "Містяни" вирвались уперед за сумою двох матчів.

Після цього Манчестер Сіті продовжив тиснути на ворота, кілька разів наблизившись до п'ятого голу. Господарям постійно не вистачало лічених сантиметрів чи секунд, але все йшло до погрому "шпор". Гості взагалі нічим не відповідали, але на 70-й хвилині несподівано провели контратаку: Сон отримав розрізну передачу та пробив з гострого кута, але Едерсон врятував Сіті. Бразилець дуже не хотів кутового, про щось сперечаючись з арбітром; як виявилось, не даремно. Подачу Роуза він випустив з рук за межі поля, арбітр призначив ще один корнер, а подачу з нього... замкнув точним ударом Фернандо Льоренте.

Публіка на "Етіхаді" була шокована, але в епізоді була підозра на гру рукою. Повтори говорили про те, що іспанець, швидше за все, забив стегном; Чакир цілу хвилину дивився на момент, крутивши його взад-вперед на своєму моніторі, а потім вказав на центр – 4:3! Всі були в шоці, але вже на 80-й Агуеро міг забити п'ятий гол "містян", замкнувши подачу у штрафний – Льоріс у фантастичному стрибку намертво взяв м'яч. Гвардіола одразу додав до атаки Сане, який на 86-й організував супершанс: Лерой з лівого краю карного майданчика скинув подачу на ближню стійку, але Гюндоган ударом у дотик з кількох метрів запустив м'яч над воротами!

Останні хвилини проходили під контролем Тоттенхема, який впевнено відбивався. У Манчестер Сіті нічого не вдавалося, а "шпори" в компенсований час взагалі стали відверто затягувати гру. За це їх і покарали на 90-3-й, коли Стерлінг розстріляв ворота Льоріса з центру штрафного після прострільної передачі. На стадіоні почало відбуватися якесь безумство, однак Джюнейт Чакир послухав помічників у навушник, показав символ VAR та скасував гол – офсайд! Це був кінець. Тоттенхем вийшов у півфінал.