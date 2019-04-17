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Айнтрахт викупив Йовіча у Бенфіки – гравець перебуває у колі інтересів Барселони та Реала

19:04 91 Читать на русском
Айнтрахт викупив Йовіча у Бенфіки – гравець перебуває у колі інтересів Барселони та Реала
Лука Йовіч / Фото Dailyhunt

Сербський нападник Айнтрахта Лука Йовіч став повноцінним гравцем німецького клубу.

Айнтрахт дійшов згоди із Бенфікою щодо викупу прав на Луку Йовіча, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Йовіч ближчий до переходу в Реал, ніж в Барселону

Серб захищав кольори Айнтрахта з 2017-го року на правах оренди. Контракт форварда з представником Бундесліги діє до 2023 року.

"Прогрес Луки нас дуже тішить. Не було сумнівів в тому, що ми хочемо підписати з ним повноцінний контракт. Йовіч – це гравець з винятковими навичками", – сказав спортивний директор Айнтрахта Фреді Бобич.

В поточному сезоні чемпіонату Німеччини Йовіч провів 27 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 6-ма асистами. Нагадаємо, Лука допоміг Айнтрахту вибити Шахтар на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи.

Йовіч і його майбутній клуб – чому Реал і Барселона готові викласти понад 70 мільйонів за 21-річного серба

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