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СК Дніпро-1 – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу

21:27 379 Читать на русском
СК Дніпро-1 – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу
СК Дніпро-1 – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Шахтар у важкому матчі переміг СК Дніпро-1 та вийшов до фіналу Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу СК Дніпро-1 – Шахтар.

 
Дентінью 86’
Маркос Антоніо 90+4’
86’ Дентінью
90+4’ Маркос Антоніо

Шахтар дотиснув СК Дніпро-1 на виїзді та став другим фіналістом Кубка України. Тете був зобов'язаний забивати вже на 2-й хвилині зустрічі, але змарнував супершанс для взяття воріт. Перший тайм пройшов за територіальної переваги "гірників", однак донеччани не змогли забити бодай гол у першій 45-хвилинці.

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По перерві Шахтар більше володів ініціативою і це принесло свої плоди на 86-й хвилині: Дентінью виграв верхову боротьбу у невідпорно пробив – без шансів для воротаря. У компенсований до другого тайму час "гірники" подвоїли перевагу. Соломон забив ефектний гол, щоправда за допомоги рикошету від Маркоса Антоніо. Зазначимо, що це дебютний гол за донеччан для новачка "помаранчево-чорних".

Шахтар дотиснув СК Дніпро-1 і став другим фіналістом Кубка України

Теги
Кубок України Шахтар Шахтар СК Дніпро-1 - Шахтар Відеоновини СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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