СК Дніпро-1 – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Шахтар у важкому матчі переміг СК Дніпро-1 та вийшов до фіналу Кубка України. Дивіться відео голів та огляд матчу СК Дніпро-1 – Шахтар.

Шахтар дотиснув СК Дніпро-1 на виїзді та став другим фіналістом Кубка України. Тете був зобов'язаний забивати вже на 2-й хвилині зустрічі, але змарнував супершанс для взяття воріт. Перший тайм пройшов за територіальної переваги "гірників", однак донеччани не змогли забити бодай гол у першій 45-хвилинці.

СК Дніпро-1 – Шахтар: Степаненко отримав травму в матчі Кубка України та ризикує пропустити поєдинок з Динамо

По перерві Шахтар більше володів ініціативою і це принесло свої плоди на 86-й хвилині: Дентінью виграв верхову боротьбу у невідпорно пробив – без шансів для воротаря. У компенсований до другого тайму час "гірники" подвоїли перевагу. Соломон забив ефектний гол, щоправда за допомоги рикошету від Маркоса Антоніо. Зазначимо, що це дебютний гол за донеччан для новачка "помаранчево-чорних".

Шахтар дотиснув СК Дніпро-1 і став другим фіналістом Кубка України