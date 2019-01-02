Шахтар дотиснув СК Дніпро-1 і став другим фіналістом Кубка України

Шахтар переграв СК Дніпро-1 з рахунком 2:0 у півфіналі Кубка України 2018/19. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Найкраща команда Першої ліги проти лідера УПЛ. Хто кого? Матч, як і онлайн-трансляція СК Дніпро-1 – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 18:30 за київським часом. Цікаво, що минулоріч команда Михайленка зупинилася за крок до фіналу. СК Дніпро-1 тоді розгромив інший наш гранд – Динамо (1:4). Шахтар же у фіналі здолав опір киян. Команда Фонсеки у нинішньому чвертьфіналі пройшла динамівців лише в серії пенальті. Дніпряни дотиснули Ворсклу (2:0).

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Тете на 2-й хвилині матчу був зобов'язаний забивати. Тайсон розкішним пасом розрізав захист дніпрян і вивів земляка на побачення з голкіпером. Тете мінімально перекрутив – снаряд просвистів над дальньою дев'яткою. Тайсон видав черговий пас-цукерочку, і вже Ісмаїлі, понабивавши на ходу м'яч, пробив у голкіпера. Згодом він же в акробатичному стрибку дав вище воріт. Маркос Антоніо перервав затяжну паузу дальнім ударом на 29-й – Юрчук впорався без проблем. Батагов двічі віддавав паси в поліклініку, але Тете і Тайсон могли б і точніше переправити на партнерів.

Згодом дніпряни виконали кілька класних перехоплень на своїй половині поля, а донеччани змарнували перспективні контри через відсутність останнього пасу. До перерви 13:0 за ударами, але тільки 3:0 за влучними. Може, тому Шахтар не відкрив рахунок за перші 45 хвилин матчу.

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Тете на старті другого тайму сигналізував, що м'яч влучив у руку гравцю СК Дніпро-1, але суддя Ігор Пасхал справедливо не купився. Обстріл воріт господарів тривав, у кількох епізодах захисники самовіддано кидались під м'яч, а воротар Юрчук навіть зазнав травми в одному з епізодів. На заміну вийшов 26-річний Андрій Кліщук, але й він впорався з ударом Тайсона. Болбат красиво розхитав захисника і пробив у стилі Тете і компанії сьогодні – відчутно вище.

На 76-й хвилині трапилось, воістину, епохальна подія – команда Михайленка завдала першого удару по воротах. Загальський відборовся до кінця, Куліш відкинув Когуту, а той не дуже вдало пробив метрів з 30. Відразу після цього Кривцов на подачі кутового після рикошету від суперника з кількох метрів влучив у воротаря, який усім тілом кинувся на удар.

На 86-й джокер Фонсеки Дентінью, який замінив єдиного форварда Кайоде, виграв верхову боротьбу і блискуче пробив у дальній кут – тут уже чи не вперше без шансів для воротаря. Дніпряни розкрились, і Соломон з рикошетом від спин партнера і суперника переправив снаряд у верхній кут – вийшло доволі елегантно.