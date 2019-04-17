Ліверпуль розгромив Порту та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів

Англійський Ліверпуль розгромив Порту (4:1) в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Зважаючи на проміжний результат протистояння, активніше поєдинок розпочали господарі. Правий вінгер Порту Корона вже на першій хвилині цілив у дальню дев'ятку обвідним ударом, але забити Аліссону не зміг. За інерцією "дракони" провели ще кілька атак, але створити реальних нагод фактично не зуміли.

Єдиний небезпечний епізод міг виникнути на 17-й хвилині, але під дальній удар Ектора Еррери, та під його удар кинувся хтось із оборонців Ліверпуля. Натомість "червоні" на потім справи відкладати не стали. Перша ж ґрунтовна атака мерсисайдців завершилася взяттям воріт: Салах обігрався з Робертсоном і Кейта, потім елегантно вивів на побачення з Касільясом Мане, а Садьйо в один дотик у падінні переправив м'яч у сітку.

Підключення сенегальського форварда було таким блискавичним, що всі навколо (включно з ним) подумали про офсайд. Та арбітр, проконсультавившись із відеоасистеном, вказав на центр поля – 0:1. Повтор моменту довів, що суддя не помилився, а Мане на якісь соті секунди зумів уникнути положення поза грою.

Після забитого м'яча Ліверпуль "сів" на власну половину поля та почав чекати наступного шансу. Порту взяв ініціативу до своїх рук, багато комбінував та контролював середину поля, але до кінця першого тайму так і не зумів перейти до наступальних дій.

У схожому ключі стартувала й друга половина гри. Першу нагоду забити "дракони" створили на 60-й хвилині, коли Корона навісив із правого флангу, та Феліпе не зумів пробити. А от Ліверпуль знову відповів голом: Александер-Арнольд передачею з правого флангу розрізав оборону португальців, Салах вискочив віч-на-віч із Касільясом та спокійно переграв ветерана – 0:2.

Гол єгиптянина остаточно визначив переможця цієї пари й водночас розслабив Порту. Хлопці Сержіу Консейсау почали грати з легкістю і це швидко дало свої плоди. На 68-й хвилині Телес навісив із кутового, а майбутній оборонець мадридського Реала Мілітао головою увігнав м'яч у сітку – 1:2!

Господарі відразу провели серію атак, намагаючись зрівняти рахунок. Проте, жодного акцентованого удару по воротах Аліссона завдати так і не змогли. Зрештою, забив Ліверпуль зусиллями гравців, які вийшли на заміну. Це Хендерсон навісив із правого флангу, а Фірміно без перешкод забив головою.

А на 84-й хвилині рахунок став розгромним: Мане на ближній стійці продовжив навіс із кутового й Вірджил ван Дейк головою відправив м'яч у сітку. Отже, 1:4 – переконлива перемога Ліверпуля, яка виводить мерсисайдців у півфінал Ліги чемпіонів. Там на підопічних Юргена Клоппа вже чекають Мессі та вся Барселона.