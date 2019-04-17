Лаціо на своєму полі впевнено переміг Удінезе

У матчі 25 туру Серії А римський Лаціо без надзусиль переміг Удінезе. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У перенесеному матчі 25 туру чемпіонату Італії Лаціо приймав Удінезе. Перемога у цьому матчі могла стати останнім шансом для римлян аби повернутись у боротьбу за Лігу чемпіонів. "Зебри" також не збирались відсиджуватись в обороні, адже ще не убезпечили себе на 100% від вильоту із Серії А.

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З перших хвилин римляни взялись обстрілювати ворота суперника. На 21-й хвилині Лаціо відзначився вперше: Чіро Іммобіле виконав передачу на Феліпе Кайседо і той пробив низом з меж штрафного майданчика. Рикошетом від лівої стійки м’яч влетів у ворота – 1:0. А вже за три хвилини "орли" зусиллями суперника подвоїли свою перевагу: гравець Удінезе Сандро, намагаючись вибити м’яч після подачі кутового, зрізав його у власні ворота – 2:0. Був у першому таймі забитий і третій гол, однак арбітр, скориставшись системою VAR, зафіксував гру рукою і відмінив взяття воріт.

На початку другого тайму Сенад Луліч штовхнув суперника у штрафному майданчику і Удінезе заробив право на одинадцятиметровий. Родріго де Пауль не зміг переграти голкіпера суперника і рахунок залишився незмінним. Команди з перемінним успіхом намагались змінити рахунок на свою користь, однак їхній захист відпрацював на відмінно.

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