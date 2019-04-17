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Порту – Ліверпуль – відео гола

17 квітня 22:44 481 Читать на русском
Порту – Ліверпуль – відео гола
Порту – Ліверпуль – відео гола / Фото ФК Ліверпуль

Порту приймає Ліверпуль у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів Порту – Ліверпуль.

68’ Едер Мілітао
 
Садьйо Мане 27’
Мохамед Салах 65’
Роберто Фірміно 77’
Вірджил ван Дейк 84’
27’ Садьйо Мане
65’ Мохамед Салах
68’ Едер Мілітао
77’ Роберто Фірміно
84’ Вірджил ван Дейк

Гравці Порту на правах господарів дуже активно розпочали поєдинок та щедро розстрілювали ворота Аліссона.

На 26-й хвилині поєдинку, одна з нечисленних відповідей від Ліверпуля завершилась влучним ударом Мане.

Відео гола Мане:

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Відеоновини Порту - Ліверпуль Порту Порту
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