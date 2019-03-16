Головні новини футболу 15 березня: визначились пари 1/4 фіналів ЛЧ та ЛЄ, Роналду повертається у збірну Португалії

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 15 березня.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Вісімку найкращих футбольних клубів Європи поточного сезону поділили на пари перед 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Топ-парою жеребкування стали Барселона та Манчестер Юнайтед. Манчестер Сіті зустрінеться з Тоттенхемом, Ювентус екзаменуватиме амбітний Аякс, а Порту спробує довести, що не випадково потрапив до цього списку в протистоянні з Ліверпулем.

Жеребкування відбулось і в рамках Ліги Європи, де, на жаль, вже не залишилось представників з України. Матчем рівня ЛЧ легко можна назвати дуель Арсенала та Наполі. Серед інших пар Вільяреал позмагається з Валенсією, Бенфіка спробує пройти кривдника Шахтаря Айнтрахт, а Челсі, який є страшним сном для Динамо, спробує знайти спротив у скромної Славії.

Щодо жеребкування вже свої думки встигли висловити гендиректор Ювентуса Павел Недвед, капітан Тоттенхема Уго Льоріс та наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола. Футбол 24 також порозмірковував над жеребом та зібрав цікаві факти про чвертьфіналістів.

Україна

Ніяк не вщухнуть емоції навколо ганебної поразки Динамо від Челсі у Лізі Європи. Різкими коментарями щодо поєдинку відзначились екс-нападник киян Віктор Леоненко та легендарний захисник "біло-синіх" Стефан Решко, а український боксер Олександр Усик взагалі заспівав після фіаско киян. Футбол 24 зібрав реакцію соцмереж на гру столичної команди з лондонським грандом.

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