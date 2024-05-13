Львівський клуб, який має шанс вперше в історії зіграти у єврокубках, вже розпочинає літню трансферну кампанію.

Ганський півзахисник Ворскли Наджееб Якубу може продовжити кар'єру в Русі, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, львів'яни дуже близькі до підписання 24-річного хавбека полтавців.

Нагадаємо, контракт Якубу з Ворсклою спливає 30 червня 2024 року, тож до команди Віталія Пономарьова легіонер може перебратися у статусі вільного агента.

До слова, у поточному сезоні Наджееб провів за полтавців 14 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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