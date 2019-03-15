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Гвардіола: Раніше найбільшим успіхом Манчестер Сіті був вихід у півфінал Ліги чемпіонів

21:50 373 Читать на русском
Гвардіола: Раніше найбільшим успіхом Манчестер Сіті був вихід у півфінал Ліги чемпіонів
Хосеп Гвардіола / фото із соцмереж

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував результат жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Я дуже радий, що Манчестер Сіті перебуває серед команд, що брали участь в цьому жеребкуванні. Раніше найбільшим успіхом нашого клубу був вихід в півфінал цього турніру.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Просто порівняйте результати Манчестер Сіті з Реалом, Баварією або Барселоною. Подивіться на їхній досвід і на наш в Лізі чемпіонів.

Тоттенхем? Ми – два неймовірних клуби, у нас неймовірні гравці і стадіони. Це будуть дві захоплюючі ігри. Ми знаємо, наскільки вони хороші, наскільки чудові Кейн і Сон, наскільки хороший Еріксен", – цитує Гвардіолу прес-служба Манчестер Сіті.

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В чвертьфіналі "містяни" зіграють з Тоттенхемом, матчі відбудуться 9 і 17 квітня. 20 квітня команди зустрінуться в рамках АПЛ.

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Ліга чемпіонів Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Тоттенхем - Манчестер Сіті
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