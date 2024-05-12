Наприкінці сезону навіть один матч може призвести до низки доленосних змін у турнірній таблиці. Це особливо актуально, коли прямі конкуренти грають між собою. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як зустріч Роми з Аталантою вплинула на розподіл путівок в Лігу чемпіонів від Серії А. Нагадаємо, що наразі в італійців їх п'ять.

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Рома перебувала у трохи гіршому становищі, адже Аталанта має в запасі матч з Фіорентиною, який відбудеться аж 2 червня. Через ці обставини "вовкам" необхідно було перемагати, щоб і надалі реально претендувати на вихід в ЛЧ. Додатковою проблемою стала відсутність Пауло Дибали, який продовжує заліковувати травму.

Посеред тижня команди провели матчі в Лізі Європи, з різним підсумком. Аталанта пробилася до фіналу, а Рома вилетіла. Важко сказати, що на гру гостей вплинуло більше – виїзд у Леверкузен чи підсумок того матчу. Однак сьогодні на перший тайм вони, як кажуть, не вийшли. Бергамці до перерви робили все, що тільки хотіли.

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Після розміну кутовими Аталанта увімкнула вищу швидкість, і захист римлян посипався. Де Кетеларе оформив дубль, забивши на 18 та 20 хвилинах. Спочатку бельгієць отримав передачу від Скамакки в штрафному суперника, легко хитнув захисника і пробив під дальню стійку. Другий гол був ще легшим – Копмейнерс відкотив Шарлю під удар на вільний простір. Цього бергамцям не вистачило, й вони продовжили більшість часу проводили в атаці.

На 37 хвилині де Кетеларе мав аж два шанси оформити хет-трик. Удар з-за меж штрафного вийшов трішки неточним, у наступній атаці хавбек вийшов на голкіпера під гострим кутом і пробив у стійку воріт. Після такої гри не виникає сумнівів, що Аталанта активує опцію викупу контракту бельгійця у Мілана.

Перед перервою каркас воріт іще раз виручив Рому, цього разу після удару Копмейнерса. Слідом ще й момент мав Пашаліч, але пробив не точно. У другому таймі таких швидкостей вже не було. Гостроти довелося чекати хвилин 20. Де Рон неточно пробив з-за меж штрафного, а потім став антигероєм біля власних воріт. Нідерландець збив Абрахам, арбітр призначив пенальті, Пеллегріні його реалізував.

Джан П'єро Гасперіні тримав у голові фінал Кубка Італії, гра з Ювентусом вже в середу. Тож в Аталанти було багато замін, після яких гра команди вже не була такою ефективною. Втім, бергамці продовжували контролювати ситуацію. Рома теж не змирилася і продовжувала шукати шлях до воріт Карнесеккі. Однак успіху в цьому так і не досягла.

Завдяки цій перемозі Аталанта наблизилася до виходу в Лігу чемпіонів, для цього за три матчі потрібно набрати лише три очки. Окрім того, результат цього матчу відправив до ЛЧ ще дві команди – Ювентус та Болонью, яка 60 років тому грала ще в Кубку чемпіонів. Ромі залишається сподіватися, що бергамці виграють Лігу Європи, а Серія А зможе відправити в Лігу чемпіонів шість команд.