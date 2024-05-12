Прімера федерасьйон, Іспанія

Депортіво – Барселона Б – 1:0

Гол: Перес, 57

Екс-зірка Карпат феєрично виступає в Іспанії – встановив рекорд і націлився на ще одне звершення

Депортіво здобув путівку у Сегунду, обігравши Барселону. Єдиний гол у грі забив Лукас Перес, який з 2011 по 2013 роки виступав за два українські клуби – Динамо та Карпати. Арбітр зустрічі призначив штрафний удар. До м'яча підійшов Перес і не схибив.

Варто зауважити, що Лукас у поточному сезоні оформив 12 голів та 17 асистів у 30 матчах за Депортіво.

Клуб з Ла-Коруньї перебуває на першій сходинці з 74 очками. Барселона – друга з 67 балами. До завершення чемпіонату залишилося два тури, а це означає що Депортіво вже "кулес" не зможуть наздогнати.