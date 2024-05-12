Екс-зірка Карпат забив шедевр Барселоні у вирішальній грі, повернувши свою команду в професіонали
Нападник Депортіво Лукас Перес допоміг команді обіграти Барселону (1:0).
Прімера федерасьйон, Іспанія
Депортіво – Барселона Б – 1:0
Гол: Перес, 57
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Депортіво здобув путівку у Сегунду, обігравши Барселону. Єдиний гол у грі забив Лукас Перес, який з 2011 по 2013 роки виступав за два українські клуби – Динамо та Карпати. Арбітр зустрічі призначив штрафний удар. До м'яча підійшов Перес і не схибив.
Варто зауважити, що Лукас у поточному сезоні оформив 12 голів та 17 асистів у 30 матчах за Депортіво.
Клуб з Ла-Коруньї перебуває на першій сходинці з 74 очками. Барселона – друга з 67 балами. До завершення чемпіонату залишилося два тури, а це означає що Депортіво вже "кулес" не зможуть наздогнати.