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Каннаваро очолив збірну Китаю

18:10 521 Читать на русском
Каннаваро очолив збірну Китаю

Легендарний італійський футболіст Фабіо Каннаваро став головним тренером збірної Китаю.

Італійський фахівець буде поєднувати роботу в клубі Гуанчжоу Евергранд і національній команді, повідомляє France Press.

Один із найкращих

Китайська футбольна асоціація прийняла рішення призначити Каннаваро головним тренером збірної з огляду на його досвід, тактичний стиль та обізнаність у китайському футболі.

45-річний Каннаваро тренує Гуанчжоу Евергранд з листопада 2017 року.

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Нагадаємо, посаду головного тренера збірної Китаю в кінці січня залишив інший італієць Марчелло Ліппі, під керівництвом якого Каннаваро в 2006 році став чемпіоном світу.

Теги
Китай Китай Гуанчжоу Евергранд Гуанчжоу Евергранд Фабіо Каннаваро Фабіо Каннаваро Головне Світ
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