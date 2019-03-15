toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЧЕЛСІ ЛІГА ЄВРОПИ

Сантуш оголосив заявку збірної Португалії на матчі з Україною і Сербією – доля Роналду вирішена

14:48 2636 Читать на русском
Сантуш оголосив заявку збірної Португалії на матчі з Україною і Сербією – доля Роналду вирішена
Фернанду Сантуш і Кріштіану Роналду / AP

Керманич збірної Португалії Фернанду Сантуш визначився, хто готуватиметься до матчів національної команди проти України та Сербії.

 

На березневі поєдинки головний тренер піренеїців викликав 25 гравців, повідомляє офіційний твіттер збірної Португалії.

Шевченко оголосив заявку збірної України на матчі з Португалією та Люксембургом – Ракицький поза списком

Воротарі: Бету, Руй Патрісіу, Са

Захисники: Канселу, Семеду, Фонте, Пепе, Діаш, Руй, Геррейро

Півзахисники: Даніло Перейра, Невеш, Вільям Карвалью, Бруно Фернандеш, Маріу, Моутінью, Піцці

Нападники: Бернарду Сілва, Гедеш, Рафа, Андре Сілва, Роналду, Жота, Дієго Соуза, Феліш

Відзначимо повернення до лав національної команди Кріштіану Роналду, який пропустив осінній цикл поєдинків. Також дебютний виклик до збірної отримали молодий талант Бенфіки Жоау Феліш і досвідчений форвард Браги Дієго Соуза.

Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. За три дні після цього чемпіони Європи також приймуть вдома сербів.

Теги
Євро-2020 Португалія Португалія Фернанду Сантуш Фернанду Сантуш Португалія - Україна Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
7
хв
Ніцца
20:00
Тулуза
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук