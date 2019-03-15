Сантуш оголосив заявку збірної Португалії на матчі з Україною і Сербією – доля Роналду вирішена

Керманич збірної Португалії Фернанду Сантуш визначився, хто готуватиметься до матчів національної команди проти України та Сербії.

На березневі поєдинки головний тренер піренеїців викликав 25 гравців, повідомляє офіційний твіттер збірної Португалії.

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Воротарі: Бету, Руй Патрісіу, Са

Захисники: Канселу, Семеду, Фонте, Пепе, Діаш, Руй, Геррейро

Півзахисники: Даніло Перейра, Невеш, Вільям Карвалью, Бруно Фернандеш, Маріу, Моутінью, Піцці

Нападники: Бернарду Сілва, Гедеш, Рафа, Андре Сілва, Роналду, Жота, Дієго Соуза, Феліш

Відзначимо повернення до лав національної команди Кріштіану Роналду, який пропустив осінній цикл поєдинків. Також дебютний виклик до збірної отримали молодий талант Бенфіки Жоау Феліш і досвідчений форвард Браги Дієго Соуза.

Поєдинок Португалія – Україна у рамках відбору до Євро-2020 відбудеться у Лісабоні 22 березня. За три дні після цього чемпіони Європи також приймуть вдома сербів.