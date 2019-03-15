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Недвед: Аякс сподобався в матчах проти Реала

15:52 167 Читать на русском
Недвед: Аякс сподобався в матчах проти Реала
Павел Недвед / Reuters

Генеральний директор Ювентуса Павел Недвед прокоментував жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

 

"Я ні радий, ні засмучений. Аякс вибив Реал, так що вони не жартують. Мені дуже сподобалася їхня гра з мадридцями, так що нам доведеться бути дуже обережними.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція – як це було

Нам потрібно буде правильно поставитися до матчів: чекаю, що обидві гри будуть відмінними", сказав Недвед в коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, що Аякс на шляху до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройшов Реал, а Ювентус – мадридський Атлетіко.

Теги
Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Аякс Аякс Павел Недвед Аякс - Ювентус
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