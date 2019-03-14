Челсі розбомбив Динамо і пройшов у чвертьфінал Ліги Європи – найбільша домашня поразка в історії Києва

Динамо Київ програло Челсі з рахунком 0:5 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Олів'є Жиру оформив хет-трик, Маркос Алонсо та Каллум Хадсон-Одой додали ще по голу. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Челсі на "Футбол 24", стартував у четвер, 14-го березня, о 19:55 за київським часом. У першій грі кияни зазнали розгромної поразки 0:3, тому змушені були забивати мінімум тричі та не пропускати жодного, аби пройти хоча б в овертайм. По суті, команда Хацкевича мала б створити диво, адже лондонці ніколи у своїй єврокубковій історії не вилітали після домашньої перемоги 3:0.

Динамо – Челсі – відео голів

Динамо почало активніше, але пропустило швидкий гол. Сидорчук і Гармаш програли верхову боротьбу Лофтус-Чіку, а Жиру чомусь ніхто не заважав замкнути скидання і розстріляти Бойка – Кендзьора був найближчим до француза. Той же Рубен знущально обіграв капітана Динамо у штрафному, але Бойко потягнув удар у дальній кут. Гармаш класно зіграв на випередження і прокинув м'яч повз Кепу, однак забрався в очевидний офсайд. Циганков зі штрафного двічі спробував пробити, але захист Челсі стояв стіною в обох випадках.

Динамо – Челсі: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Eight goals would have been enough to win the Golden Boot in five out of the last six #UEL seasons:



2012/13: Kozák (8)

2013/14: Soriano (8)

2014/15: Lukaku/Alan (8)

2015/16: Aduriz (10)

2016/17: Džeko/Giuliano (8)

2017/18: Immobile/Aduriz (8)



Giroud reaches the magic number. pic.twitter.com/l9uAZYchbz — Squawka Football (@Squawka) 14 березня 2019 р.

Жиру вже відіграв захист і воротаря киян, але з гострого кута вийшла лише передачу, яку не дав замкнути Кендзьора. На 33-й француз став найкращим бомбардиром Ліги Європи 2018/19, забивши свій 8-й гол за 9 матчів. Алонсо дозволили прострілити без будь-яких перешкод, а Кадар не завадив Жиру оформити дубль. Циганков уже вдруге за тайм схопився за ногу, а Гармаш ледь не забив автогол, погано прийнявши м'яч на ногу. Жиру, осідлавши Бурду, знову виграв верх, проте перекинув ворота.

Наприкінці тайму Челсі оформив розгром за 45 хвилин. Хадсон-Одой зіграв у стіночку з партнером, після чого знайшов Алонсо у розстрільній позиції. Захист Динамо сьогодні – це фіаско.

По перерві Миколенко отримав по обличчю від Жиру. Була гра ліктем, але арбітр не виписав французу навіть "гірчичник". Челсі зовсім зупинився, а в Динамо все-таки закрутилась атакувальна гра. Після затяжної атаки Сидорчук спочатку з кількох метрів пробив у Кепу. а потім добив у стійку, хоча йому вже ніхто не міг завадити. Гармаш знову ефектно переграв воротаря, але опинився у кілометровому офсайді. Сідклей запоров кілька атак поспіль своїми поганими рішеннями і технічними огріхами.

Тільки гості знову включились, як прийшов 4-й гол. Вілліан подав штрафний з правого флангу, Жиру на тотальній самоті карає Динамо. Бойко з останніх сил кидався за м'ячем і таки перевів його в поперечину – Алонсо дуже круто виконував стандарт. Гармаш нарешті отримав пристойний пас з флангу Циганкова, але пробити прицільно Денису не дали захисники. Алонсо вирішив тепер перекинути стінку, проте не докрутив у ворота. Сідклей обрізався ліворуч, а Хадсон-Одой забив свій 4-й єврокубковий гол з-під Кендзьори.

Німецький арбітр чогось додав ще 2 хвилини. Безжальні 0:5 це не змінило. Найбільша єврокубкова поразка в домашній історії Динамо, яке раніше програвало максимум з різницею у 3 голи.